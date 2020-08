Zoektocht naar vermiste bij Apeldoorn levert niets op

Zo’n vijfhonderd vrijwilligers zochten de omgeving rond Apeldoorn af op zoek naar de man die woensdag verdween uit een instelling van GGNet in Apeldoorn. Volgens de CPV-woordvoerster was hij in verwarde toestand toen hij verdween.

Er werd onder meer gezocht met een honden, een drone en een dregteam. Ook de familie hielp mee.

’Leads binnengekomen’

De man verdween woensdag uit een instelling van GGNet in Apeldoorn. Volgens de CPV-woordvoerder was hij in verwarde toestand. Hij zat in de instelling vanwege een psychose.

Er zijn al wel wat leads binnengekomen, zegt ze. Die worden bekeken. „Als mensen hem ergens hebben gezien, gaan we er gelijk op af.” De politie krijgt ook alle aanwijzingen, vertelt ze.