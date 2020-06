Tekort aan zonnepanelen

Al aan het begin van de uitbraak, toen het virus alleen nog in China was opgedoken, werd gevreesd voor tekorten. Dat scenario is werkelijkheid geworden. „In een deel van de gevallen waren er helemaal geen voorraden meer, de hallen bij deze groothandels stonden leeg”, zegt Rolf Heynen, directeur van Dutch New Energy (DNE) Research. Dat beeld bevestigen importeurs en groothandels die BNR sprak.

Deze tekorten zorgden voor een forse terugloop van het aantal installaties. De zakelijke sector wordt met een daling van ruim 30 procent het hardst geraakt, blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau. Bij particulieren blijft deze beperkt tot ongeveer 10 procent.