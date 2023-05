Premier Rutte feliciteert Erdogan met herverkiezing

De 69-jarige Erdogan van de islamitische AK-partij won zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Hij versloeg oppositiekandidaat Kemal Kilicdaroglu (74) van de Republikeinse Volkspartij (CHP). Erdogan is al twintig jaar aan de macht in Turkije. Eerst als premier en sinds 2014 als president.

Poetin

Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft Tayyip Erdogan gefeliciteerd met zijn overwinning zondag in de Turkse presidentsverkiezingen. Volgens Poetin is Erdogans winst het bewijs dat het Turkse volk zijn „onbaatzuchtige werk” en „onafhankelijke buitenlandbeleid” waardeert. En: „We stellen uw persoonlijke bijdrage aan de versterking van vriendschappelijke Russisch-Turkse betrekkingen en voor beide partijen gunstige samenwerking op verschillende gebieden zeer op prijs.”

Erdogan probeert sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 te bemiddelen tussen de strijdende partijen. Hij heeft goede banden met beide landen en heeft geen sancties tegen Rusland afgekondigd. Erdogan speelde ook een belangrijke rol in de totstandkoming - en recente verlenging - van de in juli gesloten graandeal, waardoor de uitvoer van Oekraïense en Russische landbouwproducten over de Zwarte Zee en de Bosporus buiten de oorlogshandelingen wordt gehouden.

Macron

Nu de Turkse kiesraad officieel bevestigd heeft dat Recep Tayyip Erdogan opnieuw gekozen is tot president van zijn land, stromen uit de hele wereld de felicitaties binnen. Onder hen was de Franse president Emmanuel Macron, die erop wees dat Frankrijk en Turkije voor gigantische uitdagingen staan die ze samen moeten aangaan. Macron noemde onder meer de terugkeer van vrede op het Europese continent.

Ook de Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva betrok de wens voor vrede in zijn felicitaties aan Erdogan. Op Twitter schreef Lula dat Erdogan „kan rekenen op het partnerschap van Brazilië in wereldwijde samenwerking voor vrede, in de strijd tegen armoede en voor de ontwikkeling van de wereld.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski greep de verkiezingswinst van Erdogan aan om diens rol als bemiddelaar in het conflict met Rusland te roemen. Op Twitter schreef hij in aanvulling op zijn felicitaties voor Erdogan: „We rekenen op de verdere versterking van de samenwerking voor de veiligheid en stabiliteit van Europa.”

De Amerikaanse president Joe Biden schreef op Twitter: „Ik kijk ernaar uit om als NAVO-bondgenoten te blijven samenwerken aan bilaterale kwesties en mondiale uitdagingen.”

Ook Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, en Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen stipten het belang van samenwerking aan in hun felicitaties aan Erdogan. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz feliciteerde Erdogan en omschreef de twee landen als ’naaste partners en bondgenoten’ wier ’mensen en economieën diep met elkaar verweven zijn’.