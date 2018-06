Omzet detailhandel iets hoger

De prijzen lagen in januari 0,2 procent hoger dan een jaar eerder en het verkochte volume groeide met 0,6 procent. Het CBS schrijft de stijging vooral toe aan een gunstigere samenstelling van de koopdagen. Dit speelde vooral bij supermarkten en voedselspeciaalzaken, die 2 procent meer omzet behaalden. Na correctie voor het koopdageffect was zowel de omzet als het volume van de detailhandel vergelijkbaar met een jaar geleden.

Winkels in bovenkleding, doe-het-zelfartikelen en huishoudelijke artikelen deden het in januari wel beter dan in voorgaande maanden, constateert het CBS. Voor non-foodwinkels, die evenveel omzet behaalden als in januari 2013, was het de eerste maand zonder krimp sinds september 2012.

De omzet van de postorderbedrijven en internetwinkels kwam in januari ruim 7 procent hoger uit dan een jaar eerder. Dit is een beduidend kleinere omzetstijging dan in december in de boeken ging, maar wel vergelijkbaar met de groei in de overige maanden van 2013.