‘Weg met die hormonen’

Er is al veel vraag naar Zoely, vertelt Stefanie Juranek van farmaceutisch bedrijf MSD. De zogenaamde ‘pure pil’ is goedgekeurd door de Europese Commissie en zal gewoon worden vergoed. Juranek: „We horen vaak dat vrouwen het belangrijk vinden hoeveel hormonen er in de middelen zitten. Deze pil bestaat uit lichaamseigen stoffen, in plaats van de synthetische varianten die in de huidige pillen zitten.”

Anticonceptie

De pil is nog steeds het meest gebruikte anticonceptie onder Nederlandse vrouwen. In 2008 gebruikte veertig procent van de vrouwen tussen de achtien en 45 jaar de pil, blijkt uit cijfers van Rutgers WPF. Vergeleken met 1993 is het aantal vrouwen dat de pil gebruikt echter afgenomen met zeven procent. Op een poll op Vrouw.nl geeft 29 procent van de 1900 stemmers aan de pil te slikken. Veel vrouwen zijn echter ’pilmoe’, blijkt uit het grote aantal reacties op onze oproep.

Maria van Spaandonk, na vier jaar gestopt met de pil, verbaast zich over de vanzelfsprekendheid waarmee vrouwen de pil slikken. „Iedereen heeft het tegenwoordig over biologisch eten, CO2 uitstoot verminderen, meer sporten en beter voor jezelf zorgen. Tegelijkertijd vinden we het ook heel normaal om 35 jaar lang elke dag hormonen in ons lichaam te stoppen die je hele chemische balans verkrachten.”

Anita Zandstra gooide vijf maanden geleden de strips in de prullenbak. „Ik had geen zin meer in intiem contact met mijn man,” legt ze uit. „Ook was ik vaak depressief. In de stopweken voelde ik me juist heerlijk. De huisarts verklaarde me voor gek, het kon volgens hem niet door de pil komen, maar mijn gyneacoloog gaf me gelijk.”

Zin in seks

Patricia Besselink deed een vergelijkbare ontdekking. „Nadat we zes jaar geleden besloten dat we kinderen wilden, ben ik gestopt met de pil. Er ging een wereld voor me open! Daarvoor zag ik alles wat somber in en seks, ach, liever niet zo vaak. Maar dat veranderde ineens, het leven werd een stuk lichter en de zin in seks verdrievoudigde. Dan maar aan de condooms…”

„Helaas is er weinig onderzoek gedaan naar de effecten van de pil op de stemming en het libido,” zegt Juranek van MSD. „Het is wel iets dat speelt bij de normale anticonceptiemiddelen met hormonen. Dat heeft te maken met het hormoon progrestron, dat in de middelen is verwerkt. De ene vrouw is daar gevoeliger voor dan de andere. De pure pil is een optie voor vrouwen die ‘pilmoe’ zijn vanwege de bijwerkingen. Of voor vrouwen die een anticonceptiemiddel zoeken en bang zijn voor de neveneffecten.”

Denk je dat bovenstaande klopt? Heb jij altijd de pil geslikt of wil je geen ‘rotzooi’ in je lijf? Welke voorbehoedsmiddelen werken het beste en zijn het handigst?

Hieronder geeft onze VROUWPANEL alvast haar mening, daarna horen we graag wat jij er van vindt.

Praat met ons mee!

'Veel bijwerkingen gehad'

Suzanne de Jong is getrouwd en moeder van een dochtertje van 1. Tijdens haar zwangerschap heeft ze een hersenbloeding heeft gehad. 'Ik heb van mijn 16e tot mijn 26e de pil geslikt en toen mijn relatie met mijn man uitging was ik er klaar mee. Ik had het idee dat het niet goed kon zijn om zo lang aan de pil te zijn en had wel eens vaker gehoord dat de pil mogelijk je stemming kon beïnvloeden en ook je libido. Ik was benieuwd hoe het zou zijn zonder. Ik merkte geen verschil trouwens. Op het moment dat wij weer bij elkaar kwamen vond ik het zonde om weer aan de pil te gaan met in mijn achterhoofd de wens om op termijn zwanger te worden. Dus vreeën we buiten mijn vruchtbare periode om of met een condoom. Na twee jaar, waren we er beide aan toe om zwanger te raken, wat ongeveer 6 maanden duurde. Nu heb ik een mirena spiraal. Ik heb zeker een half jaar buikkrampen gehad, vergelijkbaar gevoel als tijdens je menstruatie, daardoor heb ik lang getwijfeld om hem er toch weer uit te laten halen. Momenteel heb ik bijna geen last meer, dus ik laat het eerst zo. Wel krijg ik door de hormonen uit het spiraaltje ineens pigmentatie van de zon in mijn gezicht, heel vervelend. Dus even kijken hoe het straks in de zomer gaat en anders toch maar aan de natuurlijke pil?'

'Geen troep meer in mijn lijf'

Andrea Treffers is 30 jaar en al drie jaar gelukkig getrouwd met Linda. Samen hebben ze een zoontje van 1 jaar. 'Zelf slik ik al 11 jaar de pil niet meer. Inderdaad hoef ik die troep niet in mijn lijf. En aangezien ik getrouwd ben met een vrouw, hoef ik het ook niet te doen om "ongelukjes" te voorkomen. Mijn vrouw slikt wel de pil, maar die doet het vanwegen erge last van dr menstruatie. Heb het even aan haar gevraagt, en zij is maar al te blij met het idee van een natuurlijke pil. Zij heeft liever ook niet al die troep in dr lijf. Maar als ze moet kiezen tussen 2 weken pijn en niks kunnen óf als die troep, dan maar de troep!.`

"Nooit meer ongesteld"

Saskia Bijker is 18 jaar geleden uit Nederland vertrokken voor haar grote liefde in Spanje. Inmiddels zijn ze getrouwd en wonen ze in Madrid. 'Mijn baarmoeder is verwijderd omdat ik baarmoederhalskanker had, meer dan 30 jaar geleden. Dan krijg je andere problemen (vervroegd in de overgang etc.) met hormonen, maar heeft dus niets met de pil te maken. Het lijkt me inderdaad vreselijk om alsmaar de pil te moeten slikken terwijl je toch sowieso geen kinderen meer wil, maar was er wel een goed alternatief? In ieder geval ben ik blij dat ik van het hele gedoe af ben, én nooit meer ongesteld.'

"Mijn angstklachten bleken pilgerelateerd"

Michelle van Daalhoff is 24 jaar en sinds kort single, te kort om zichzelf ´happy single´ te noemen. Ze heeft geen kinderen. 'Ik heb vijf jaar last gehad van angstaanvallen, tot ik op het punt was waarop ik niks meer durfde. Ik heb diverse therapieën doorlopen, zonder resultaat. Meermaals heb ik bij de huisarts gezeten om aan te geven dat ik het idee had dat het misschien wel aan de pil lag. Van de Diane- pil, ging ik naar Microgynon 50, daarna naar 20, daarna naar 30. Niets hielp. Twee maanden geleden was ik er zo klaar mee, dat ik weer de huisarts bezocht. Dit keer zat er een vrouw tegenover me, die me volledig begreep. Er was net een nieuwe pil op de markt. De Yaz. Vierentwintig dagen slik je die en je hebt vier stopdagen. Enigszins sceptisch begon ik. Na twee weken veranderde er iets en het verschil was absoluut niet minimaal te noemen. Ik stond te dansen in de kroeg, ik ging op vakantie, uit eten, kortom: Ik deed alles wat ik daarvoor niet durfde. Nog vind ik het vreemd dat zo’n klein pilletje blijkbaar je hele leven omver kan gooien en dat artsen zomaar een pil uitschrijven en mij nooit hebben gesteund in het idee dat die angstklachten aan de pil gerelateerd zouden kunnen zijn.'

Volg VROUW ook op Hyves, Facebook, Twitter en Google+!