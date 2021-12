Engelse trucker (38) komt om bij zwaar ongeval op A28

De politie meldt dat er één gewonde is overgebracht naar het ziekenhuis. Er waren meerdere vrachtwagens en personenauto’s betrokken bij het ongeluk, dat even voor middernacht gebeurde. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

De snelweg was in de richting van Hoogeveen naar Meppel afgesloten ter hoogte van Zuidwolde. De A28 is inmiddels weer open voor verkeer.