Man zou bij aanhouding delirium hebben gehad Zeker twee doden nadat auto op voetgangers inrijdt in Canada

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Alamy Limited

QUEBEC - Een man is in het plaatsje Amqui in de Canadese provincie Québec met zijn pickup een trottoir opgereden en heeft daarbij voetgangers geraakt. Twee van hen zijn overleden en negen zijn gewond geraakt van wie drie zeer ernstig. De bestuurder was volgens Canadese media in kennelijke staat van verwardheid.