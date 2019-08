Oppakken dief (15) leidt naar huis vol hennep

Op beelden van beveiligingscamera’s in de winkel aan de Kruisvoort was te zien dat het meisje er samen was met een vrouw. Het bleek haar 52-jarige moeder te zijn. Toen agenten een kijkje namen in de woning in de Bredase binnenstad, troffen ze daar een professionele hennepkwekerij aan.

De moeder is aangehouden, evenals een 87-jarige vrouw en een 20-jarige man die in het huis waren.