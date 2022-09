Meerdere Volendammers slachtoffer van nieuwe TikTok-challenge: ’De punaise zat gewoon vast in mijn hoofd’

Premium Binnenland

Rechtszaak uitgesteld omdat Bulgaarse verdachte niet kan komen: ’De vliegtickets zijn te duur’

De strafzaak tegen een van mensenhandel verdachte Bussumer is noodgedwongen uitgesteld omdat zijn Bulgaarse medeverdachte niet aanwezig was. De Bulgaar had zich ’s ochtends vanuit Bulgarije bij zijn advocaat afgemeld: de vliegtickets waren te duur.