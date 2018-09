Israëlische luchtmacht bestookt Gaza

De Israëlische luchtmacht heeft woensdagavond 29 doelwitten in de Gazastrook gebombardeerd. Het bombardement was een reactie op de tientallen raketten die eerder op de dag vanuit Gaza op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Niemand raakte daardoor gewond, maar het was de grootste raketaanval van militante Palestijnen sinds eind 2012.