Van der Burg: asielzoekers komen naar Tubbergen

Dat zei de staatssecretaris na afloop van de ingelaste raadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum.

Hij had van tevoren ook aangekondigd geen toezeggingen te doen, maar vooral te luisteren naar omwonenden, het gemeentebestuur en vragen te beantwoorden. „Als je een klotebesluit neemt voor mensen moet je zelf ook de ballen hebben om het te komen uitleggen”, zei Van der Burg. De boodschap van de raad en insprekers was unaniem, constateert de staatssecretaris na afloop: „Dit is niet wat ze willen.”

De bewindsman herhaalde dat hij hoopt dat hij niet een tweede keer een gemeente tot asielopvang hoeft te dwingen. „Ik hoop dat ik met heel veel gemeenten de komende tijd op vrijwillige basis kan zeggen: ’we doen een paar honderd plekken daar en een paar honderd plekken daar’, ook afhankelijk van de grootte van de gemeente.”

Bij zijn vertrek uit het gemeentehuis in Tubbergen dinsdagavond trok een bezorgde inwoner staatssecretaris Van der Burg nog aan zijn jasje. „Ik hoop dat ik ongelijk krijg, maar ik ben bang dat het misgaat”, zei hij op het Raadhuisplein tegen de staatssecretaris.

Omwonenden ’asielhotel’ zijn verbijsterd en bang

Inwoners van Albergen zijn „verbijsterd en angstig.” Dat zei Hennie de Haan, een van de insprekers tijdens de ingelaste raadsvergadering in Tubbergen over de onverwachte komst van een asielzoekerscentrum.

De Haan zei namens diverse omwonenden te spreken, omdat haar buren graag met de staatssecretaris in gesprek zouden willen gaan, maar „emotioneel kapot” zijn. Er is inmiddels een petitie gestart, die nu 3500 keer ondertekend is. Die is na de vergadering aan Van der Burg overhandigd.

Deze eerste inspreker wilde van Van der Burg onder meer weten wat zijn afwegingen zijn geweest om in een kleine gemeenschap als Albergen een azc te willen vestigen. En daarbij de inwoners en het gemeentebestuur te passeren. „Een dictaat zien we niet als een dialoog.”

De situatie in Ter Apel is „schrijnend en stuitend en ik schaam me daarvoor”, zei De Haan. De inwoners van Tubbergen willen wel degelijk bijdragen aan een oplossing voor het vluchtelingencrisis. Maar wel in overleg, benadrukte De Haan. Het is bovendien de landelijke politiek die het zo ver uit de hand heeft laten lopen, voegde ze daaraan toe. „We zijn rustig en vredig gebleven. Zo zijn we.” Ze vroeg aan de staatssecretaris of hij de noodknop wil indrukken. Een luid applaus vanuit de publieke tribune volgde. Van der Burg erkende dat het kabinet de huidige asielcrisis aan zichzelf te danken heeft. „U heeft daar een punt”, zei de staatssecretaris, die daarmee ook applaus vanaf de publieke tribune oogstte.

De staatssecretaris noemde de verschillende demonstraties in Albergen die sinds de bekendmaking vorige week zijn gehoord „een voorbeeld van hoe het moet. Er is op een waardige manier gedemonstreerd.” Ook de manier waarop de raadsvergadering tot nu toe verloopt, en de inbreng van de eerste inspreker, noemt hij „waardig en respectvol en dat waardeer ik.”

Raad wil asielzoekers opvangen, maar niet gedwongen zoals nu

Binnen vijf werkdagen moeten het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met elkaar om tafel om op een „zorgvuldige manier” een gesprek te voeren over de opvang van asielzoekers in Tubbergen. Het proces moet samen worden doorlopen. Een motie die hiertoe oproept, is tijdens de extra raadsvergadering door de voltallige gemeenteraad ingediend.

De raadsvergadering is over het algemeen rustig verlopen, met af en toe wat hoongelach richting de staatssecretaris, uitingen van onvrede over de gang van zaken en applaus voor de insprekers vanaf de publieke tribune. Een heel enkele keer maande de burgemeester de vele aanwezigen (ruim 200 personen) tot rust.

De negentien raadsleden betreuren het dat Tubbergen de afgelopen week te boek is komen te staan als gemeente die geen asielzoekers wil opvangen. De raad van Tubbergen staat voor humane asielopvang, waarbij ook bijvoorbeeld de zorg en onderwijs geregeld worden, zei CDA-fractievoorzitter Christel Luttikhuis namens de hele raad.