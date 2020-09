Nederland wacht recordlate landelijke tropische dag

Op het KNMI-weerstation Voorschoten-Valkenburg, vlak bij Den Haag, wordt sinds 1951 gemeten. Normaal is het op Prinsjesdag een graad of 18. Een tropische dag is op Prinsjesdag nooit eerder voorgekomen in Den Haag.

Gemiddeld stijgt de temperatuur op Prinsjesdag eens in de vijf jaar naar 20 graden en meer. De hoogste temperatuur op Prinsjesdag in de regio Den Haag was op 19 september 1961. Het werd toen 28,7 graden. Twee jaar later werd het op Prinsjesdag 24,8 graden. Meer recent werden warme dagen op Prinsjesdagen gemeten in 2014 en 2018.

Recordlate landelijk tropische dag

In De Bilt kan het vandaag, voor de zesde keer in september sinds 1901, 30 graden of meer worden. Dit zou een recordlate officiële tropische dag betekenen. De meest late tropische dag tot dusver in De Bilt is 14 september 2016. Het werd vier jaar geleden 31,4 graden.

De komende dagen steekt er een matige noorden- tot noordoostenwind op. Daardoor wordt het minder warm.