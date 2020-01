Poetin als ’vredesduif’ naar Midden-Oosten

Poetin bracht samen met de Syrische president Assad een bezoek aan de Grieks-Orthodoxe Mariamite kathedraal in Damascus. Ⓒ FOTO REUTERS

MOSKOU - Vladimir Poetin, die de avond ervoor nog aanwezig was bij de viering van de Russisch-orthodoxe kerst in de Petersburgse Transfiguratiekathedraal waar hij als kind is gedoopt, verraste maandag vriend en vijand met een onaangekondigd bezoek aan Damascus voor een gesprek met zijn Syrische ambtgenoot Bashar al-Assad.