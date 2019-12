Ⓒ APA

VOORST - De legale verkoop van vuurwerk is zaterdag officieel van start gegaan. Overal in het land lopen de vuurwerkliefhebbers uit naar een verkooppunt in de buurt. Compounds, in één pakket doorgeluste potten met daardoor een vergroot knal- en siereffect, blijken in trek te zijn. „Die zijn dit jaar niet aan te slepen”, vertelt een verkoper. „Da’s echt dé trend.”