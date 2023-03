Plofkraken naar nieuw record in Duitsland

BERLIJN - Het aantal plofkraken heeft in Duitsland in 2022 een nieuw record bereikt. Volgens een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken is het aantal met 27 procent toegenomen in vergelijking met het voorafgaande jaar en steeg dit naar 496. Bij de kraken worden zeer explosieve stoffen gebruikt die veel gevaren voor mensen in de buurt vormen en veel bijkomstige schade veroorzaken, aldus het ministerie.