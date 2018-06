Goed nieuws voor verbetering kwaliteit vaarwater regio Utrecht

Het project kost in totaal een slordige 150.000 euro. Maar daarvoor worden wel successen verwacht. „De mosselen (oorspronkelijk uit de omgeving van de Zwarte Zee, red.) zijn al in Breda ingezet, in de Linievijver, qua omvang een soortgelijk project. Het is de eerste keer dat wij ermee werken, maar de voorlopige resultaten zijn hoopvol”, verduidelijkte een woordvoerder van de gemeente gisteren

Kratten

.Liefst 1700 kratten met de weekdiertjes worden binnenkort in fases te water gelaten. Afgelopen jaar zijn ze voldoende opgekweekt, om er nu de vruchten van te plukken. „Het probleem bij Fort de Bilt is dat het water afgesloten is, er is geen doorstroming.” Warme zomersDit zorgt voor de snelle aangroei van het beruchte blauwalg. Met name in warme zomers kan het dusdanig snel uitgroeien dat het ziekmakend is voor mens en dier.

Balans

„Dat willen we natuurlijk niet. Op deze plek worden de nodige activiteiten georganiseerd, er varen bootjes, er zit een hotel”, aldus de gemeentezegsman. De verwachting is dat als de mosselen straks in het water zitten, er weer een natuurlijke balans ontstaat, het water gezuiverd wordt en de visstand verbetert. „Ze eten het blauwalg op. Het is een natuurlijke bestrijder, dus sympathiek, en het werkt ook nog. En het is niet duurder of goedkoper dan een ander middel, zoals een pomp.”

Nadeel

Bij succes worden de exotische tweekleppigen ook in andere Utrechtse, blauwalggevoelige wateren losgelaten. De beestjes hebben recentelijk hun waarde bewezen in andere delen van het land, waar er mee wordt geëxperimenteerd. Nadeel was wel dat ze inheemse soorten verdringen.