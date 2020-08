Stroomstoring Den Haag nog niet opgelost: ’Schade groter dan gedacht’

Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Van de 37.000 adressen die in Den Haag zijn getroffen door een stroomstoring, hebben sinds 12.30 uur inmiddels ruim 4700 adressen in het centrum van de stad weer stroom, meldt netbeheerder Stedin. De stad werd maandagochtend in delen van het centrum, Scheveningen en Duindorp getroffen door de storing.