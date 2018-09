Op een kippenfokkerij in het Duitse Emlichheim, vlak over de grens bij Coevorden, is vogelgriep geconstateerd. De 38.000 kippen worden geruimd. Dit heeft het district Grafschaft Bentheim dinsdag laten weten. Het gaat om een besmetting met het virustype H5N1 dat voor mensen niet gevaarlijk is. Het bedrijf hield de vogels in vrije uitloop.