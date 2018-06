Koning en koningin lunchen met 'uitblinkers'

Op Twitter lieten onder anderen schrijfster Saskia Noort en actrice Halina Reijn weten dat ze erbij waren. „Het was heerlijk en prachtig bij de koning en koningin!”, schreef Reijn.

De uitblinkerslunch vorig jaar was vlak voor de troonswisseling. Een van de tafelgasten toen was PvdA-leider Diederik Samsom. Een andere gast was radio-dj Gerard Ekdom. Die zei enkele uren na de lunch op de radio dat Willem-Alexander, toen nog prins, al 1,5 jaar van tevoren wist dat hij op 30 april 2013 koning zou worden.