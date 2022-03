’Duitsland neemt megajacht Russische miljardair in beslag’

Het schip dat in beslag is genomen is de Dilbar, met een lengte van 156 meter en een geschatte waarde van bijna 600 miljoen dollar (540 miljoen euro). Het jacht werd in Hamburg in beslag genomen, waar het sinds oktober op een scheepswerf lag voor onderhoud. Aan boord zijn onder meer het grootste zwembad dat ooit op een jacht is aangelegd, twee helikopterplatforms en een sauna.

Vijf andere schepen van Russische oligarchen zijn in de afgelopen dagen naar de Maldiven verplaatst, blijkt uit een database waarmee bewegingen van schepen gemonitord worden. De Maldiven is een eilandengroep in de Indische Oceaan.

De Verenigde Staten lieten zondag weten dat ze een taskforce gaan oprichten die eigendommen van Russische oligarchen die gesanctioneerd zijn zullen opsporen en in beslag zullen nemen.