Meer draagvlak voor verkiezing burgemeester

De lokale volksvertegenwoordigers blijven daarmee achter bij hun landelijke collega's. In de Tweede Kamer is namelijk een ruime meerderheid voor de gekozen burgemeester. Momenteel wordt een burgemeester door de Kroon benoemd na een advies door de gemeenteraad. 40 procent van de geënquêteerde raadsleden staat nog achter dat systeem of vindt dat de raad de formele benoeming zelf kan verrichten (29 procent).

De voorstanders onder gemeenteraadsleden voor de gekozen burgemeester zitten vooral in de linkse hoek: SP, GroenLinks en PvdA.