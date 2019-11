Winterweer raakt nieuwe treinen meer

De Intercity New Generation ICNG van NS gaat vanaf volgende maand proefrijden op het Nederlandse spoor. NS heeft er bij de Franse bouwer Alstom 79 van besteld plus nog eens 20 voor de route naar Brussel. Ze komen vanaf 2021 in de dienstregeling, ook op de hsl. Het is nog afwachten of deze moderne trein kuren gaat vertonen.

