Burgemeesters: bied vertier voor jongeren deze winter

Drukte in de Amsterdamse Kalverstraat. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - De burgemeesters van de veiligheidsregio’s maken zich zorgen over de komende winter. Ze verwachten dat er dan minder draagvlak is voor alle coronamaatregelen dan in de zomer. Een van de plannen is daarom om jongeren, naast scholing, „iets leuks” te bieden. Waaraan de burgemeesters denken, is nog niet duidelijk. Daar wordt volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, verder over gesproken. Dat zei hij maandagavond na een bijeenkomst van de burgemeesters.