Mijn vraag: prestatieplicht

Een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht is een type oproepcontract, waarbij wordt afgesproken dat de arbeidskracht binnen redelijke grenzen verplicht is om gehoor te geven aan een oproep. Er staat alleen nog niet vast wanneer dat zal zijn. Pas op het moment dat de werknemer wordt opgeroepen en aan het werk gaat, ontstaat over en weer de plicht om te presteren. Tot dat moment is die plicht tot presteren uitgesteld.

De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht kan net als een ’gewone’ arbeidsovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Er zijn twee varianten van de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, namelijk het nulurencontract of het minmaxcontract.

Bij een nulurencontract zijn geen afspraken gemaakt over het aantal uren dat de oproepkracht ingezet kan worden. De werkgever is verplicht om de werknemer op te roepen wanneer werkzaamheden voorhanden zijn. De oproepkracht moet wel tijdig worden opgeroepen, wil hij verplicht kunnen worden om gehoor te geven aan een oproep.

Bij een min-maxcontract spreken werkgever en werknemer een minimaal aantal uren af dat gewerkt zal worden en een maximaal aantal uren. De afspraak kan gelden per week, maand, jaar of anderszins. Er is geen wettelijke marge voor het aantal uren. Een min-maxcontract van 30-60 uur is met andere woorden geoorloofd. Sommige cao’s stellen grenzen aan de omvang van het maximum.

Bij een min-maxcontract heeft de werknemer in ieder geval recht op loon over het minimum aantal overeengekomen uren. Voor het aantal uren boven het minimum wordt afgesproken dat de werkgever de werknemer kan oproepen. De werknemer is verplicht gehoor te geven aan die oproep. Hij is niet verplicht om gehoor te geven aan een oproep boven het maximum aantal uren.

Dit artikel wordt u aangeboden door dé HR-Antwoordbank XpertHR. Voortaan vindt u alles wat u over personeelszaken moet weten op één plek. XpertHR helpt u concreet met slimme tools, handige checklists, arbeidscontracten, voorbeeldbrieven, betaalbaar juridisch advies en veel meer. XpertHR begrijpt wat u nodig heeft en biedt u gerichte antwoorden en praktische ondersteuning. Meer weten over XpertHR? Klik hier.

Klik hier voor meer ondernemersvragen.