EU-leiders herdenken WOI

Hij nodigde de EU-leiders uit om hun al geplande tweedaagse top niet in Brussel te beginnen, maar in Ieper. Daar vindt om 17 uur een ceremonie plaats om de WOI te herdenken. Daarna volgt een diner in het stadhuis. De top gaat vrijdag verder in Brussel.

Sinds 1928 klinkt iedere dag aan de Menenpoort in Ieper de Last Post, de laatste groet aan de gesneuvelden. Op 28 juni is het 100 jaar geleden dat in Sarajevo de Oostenrijks-Hongaarse troonopvolger Frans Ferdinand werd neergeschoten. Dit incident wordt vaak gezien als een van de aanleidingen voor het uitbreken van de WOI.