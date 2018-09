Onlineloterij Tipp24 aast op Nederlandse markt

Dat maakte Tipp24 vandaag bekend.

Het bedrijf loopt vooruit op het moderniseren van de Nederlandse kansspelmarkt. Het kabinet heeft een wetsvoorstel dat online gokken per 2015 moet reguleren aan de Raad van State en Europese Commissie voorgelegd. Het wetsvoorstel voorziet niet in licenties voor online loterijen, maar Peter-Paul de Goeij van Tipp24 is vol vertrouwen dat die er in de toekomst wel zullen komen. "In de toelichting bij het wetsvoorstel heeft het kabinet aangegeven ook het loterijstelsel te willen herzien," zegt hij.

Tipp24, dat in Londen is gevestigd maar van oorsprong Duits is, zette in de eerste negen maanden van vorig jaar €104,4 miljoen om. Het bedrijf is actief in het Verenigd Koninkrijk en Spanje en heeft een notering aan de Duitse beurs.

Goede doelen

De drie goede doelen loterijen, Nationale Postcode Loterij, Bankgiro Loterij en Vrienden Loterij, streden tegen de komst van nieuwe loterijaanbieders door te zeggen dat deze alleen commerciële doelen dienen, en geen geld aan goede doelen willen afstaan. Dat argument gaat niet op voor Tipp24, dat 40% van zijn omzet wil doneren aan bijvoorbeeld sport, cultuur en natuur.

De Goeij ziet meer kansen voor loterijen om bij te dragen aan goede doelen. "Dit past goed om het gat van de terugtrekkende overheid op te vullen," zegt hij. Bang dat de inkomsten van de bestaande goede doelenloterijen sterk terug zullen lopen is hij niet. "Wij hebben onderzoek laten doen, waaruit blijkt dat die vrees niet gegrond is. De loterijen hebben zelf ook gezegd dat zij nog ruimte zien om €250 miljoen extra op te halen, dus de markt is nog niet verzadigd."

Concurrentie

En concurrentie is goed voor de consument, benadruk De Goeij. "Nieuwkomers zoals wij komen met vernieuwende producten. Ook de bestaande partijen zullen weer op scherp worden gezet."

Wellicht dat de concurrentie in de toekomst nog verder zal toenemen. Volgens loterijdeskundige Frank Bijman houden ook buitenlandse loterijen als La Française des Jeux (Frankrijk) en Lottomatica (Italië) de Nederlandse markt scherp in de gaten, alhoewel zij nog niet zeker zijn van de gang naar ons land.

Tipp24 zet zijn komst naar Nederland met twee rapporten kracht bij. Het eerste stelt dat de toetreding van nieuwe aanbieders zal leiden tot groei van de loterijmarkt. Het tweede rapport, geschreven door de Leidse hoogleraar Stefaan Van den Bogaert en universitair docent Armin Cuyvers, stelt dat het uitsluiten van online loterijen uit het wetsvoorstel dat online kansspelen moet reguleren in strijd is met het Europees recht.

Bingo

Er is nauwelijks een speld tussen de argumentatie van de juristen te krijgen, vindt kansspeladvocaat Justin Franssen (Kalff, Katz & Franssen). Bovendien gaan de argumenten voor reguleren van online loterijen in het wetsvoorstel ook op voor het reguleren van online bingo. "Het is volstrekt in strijd met het eigen kanalisatiebeleid van het kabinet om nu ook online bingo opeens niet te gaan reguleren."

"Als de Raad van State zijn werk serieus doet," vervolgt Franssen. "Moet zij deze tegenstrijdigheden tenminste opmerken in haar advies aan het kabinet. Mogelijkerwijs leidt dat tot aanpassing van het wetsvoorstel."