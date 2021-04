VS: impact stop Janssen-vaccin beperkt

De Verenigde Staten stoppen uit voorzorg tijdelijk met het vaccin van Janssen uit Leiden nadat zes mensen na vaccinatie last kregen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes. Het betreft zes vrouwen tussen de 18 en 48 jaar bij wie bloedproppen in hersenen optraden tussen de zes en dertien dagen na de vaccinatie. Een van hen is overleden en een andere ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis, zei Peter Marks van toezichthouder FDA.

Hij maakte een vergelijking met het vaccin van AstraZeneca, waarbij soortgelijke problemen optraden. Dat middel wordt in de VS overigens niet gebruikt.

6,8 miljoen prikken gezet

Meer dan 6,8 miljoen mensen in de Verenigde Staten hebben het Janssen-vaccin tot nu toe toegediend gekregen, minder dan 5 procent van het totale aantal prikken. De VS zeggen genoeg doses van de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna te hebben of geleverd te krijgen om het tempo van 3 miljoen prikken per dag vol te houden. Iedereen die het vaccin van Janssen toegediend zou krijgen, wordt benaderd voor een nieuwe afspraak voor een prik met een van de andere vaccins.

Het Janssen-vaccin is tot nu toe alleen in de VS gebruikt. In Europa zijn de eerste partijen al wel geleverd, maar de verdere verdeling wordt uit voorzorg uitgesteld, meldde farmaceut Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen.