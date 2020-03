Adempauze in Idlib

Tijdens het gesprek tussen Poetin en Erdogan gingen de Russische luchtaanvallen in Idlib gewoon door. Ⓒ FOTO AFP

DAMASCUS - Een staakt-het-vuren is sinds donderdagnacht van kracht in Idlib, de Syrische provincie waar de afgelopen drie maanden een miljoen mensen op drift zijn geraakt. De Russische president Poetin en zijn Turkse collega Erdogan kwamen het bestand donderdag overeen tijdens een zes uur durend overleg in Moskou.