'Borsten-armband' mag van hooggerechtshof VS

De zaak ging over twee meisjes die anderhalve dag waren geschorst door een middelbare school. Die hadden de armbandjes gedragen voor een actiedag tegen kanker in 2010. Sindsdien woedde de rechtsstrijd door diverse instanties.

De school toonde zich maandag teleurgesteld over de beslissing. Zij kan nu naar eigen zeggen niet meer ervoor zorgen dat leerlingen naar school kunnen gaan in „omgeving vrij van seksuele inhoud en vulgariteit”. De meisjes zijn blij dat hun recht is onderstreept om voor een goede zaak op te komen.