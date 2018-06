Werkloosheid treft migranten extra hard

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schrijft dat in het Jaarrapport Integratie 2013, dat dinsdag aan minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wordt aangeboden. Het is geschreven op verzoek van zijn ministerie.

Volgens het rapport worden migranten, en zeker migrantenjongeren, zwaar getroffen door de economische crisis. Niet-westerse migranten hebben het veel moeilijker op de arbeidsmarkt dan autochtonen. Ze lijken dan eerder te maken te krijgen met (onbewuste) vooroordelen bij werkgevers. Anderhalf jaar na afronding van het mbo is 19 procent van niet-westerse migrantenjongeren werkloos, tegenover 5 procent van de autochtone Nederlanders. Van niet-westerse migranten met een hbo-diploma is na anderhalf jaar 15 procent werkloos. Bij autochtonen is dat 6 procent.

Vooral voortijdige schoolverlaters van Marokkaanse origine zijn zeer vaak werkloos (59 procent). Niet-westerse migrantenjongeren die wel werken hebben in ruim twee derde van de gevallen een flexibele baan.

Het beroepsniveau van migranten is sinds het begin van deze eeuw wel toegenomen. Tussen 2001 en 2012 steeg het aantal migranten op een hoog beroepsniveau van 19 naar 24 procent. Ook het aantal migrantenvrouwen met een betaalde baan nam toe, maar deze ontwikkeling is door de economische crisis tot staan gebracht. De geboorte van een eerste kind is vooral bij Turkse en Marokkaanse vrouwen reden om met werken te stoppen.

Niet-westerse migranten zijn veel vaker dan autochtone Nederlanders afhankelijk van een bijstandsuitkering: 12 tegen 2 procent. Bij vluchtelingen ligt dit aandeel nog hoger. De inkomenspositie van niet-westerse migranten blijft flink achter. Gemiddeld bedraagt hun huishoudinkomen 18.000 euro per jaar. Bij autochtone Nederlanders is dat 25.000 euro.Van volwassen niet-westerse migranten leeft één op de zeven in armoede; bij kinderen is dat één op vier.