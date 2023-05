Klopjacht naar verdachte vijfvoudige moord Texas, agenten van deur tot deur

De 38-jarige verdachte werd vrijdagavond door zijn buren gevraagd of hij wilde stoppen met het afschieten van zijn halfautomatische geweer in AR-15-stijl, omdat de baby niet kon slapen. Daarop antwoordde hij dat niemand hem kan vertellen wat hij in zijn eigen tuin doet. Even later betrad hij het huis van zijn buren en begon te schieten. Sindsdien is hij voortvluchtig.