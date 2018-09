Klein maar fijn Engelberg

Met zijn steile hellingen biedt Engelberg ook nog eens een ideaal off piste-gebied voor freeriders en tourskiërs, maar ook staat het bekend vanwege een hoger percentage lawines. Voor beginners zijn er grote en brede pistes die perfect zijn om het skiën onder de knie te krijgen, maar er zijn weinig blauwe pistes om vervolgens de vaardigheden te verbeteren."De skipas van Engelberg geeft toegang tot de twee skigebieden Trübsee en Brunni en je kunt ook nog wandelen op de Fürenalp", wordt ons door de lokale VVV-medewerker verteld. "Brunni is de sunnyside, meer een gezellige familieberg met een paar pistes en waar je kunt sleetje rijden. Maar door de Alpenreus Titlis die boven de 3000 meter reikt en in de schaduw ligt, is de Trübsee sneeuwzekerder. Door de hoogte kun je, met één kleine verbindingslift, een megalange afdaling maken tot in het dal. Maar let dan wel op, want er zit een ongeprepareerd steil stuk tussen, waar beginners of onervaren skiërs niets te zoeken hebben." Voor ons reden genoeg om nu juist dat eens te testen. Om helemaal boven te komen, zijn we iets meer dan een half uur kwijt, maar het is een mooie en ook grappige ervaring. Dat laatste komt dan vooral door de busladingen Aziaten en Indiërs, die in gewone kleren tussen de skiërs in de gondels staan voor een heel ander soort vakantie. De laatste gondel naar de top van de Titlis is bijzonder, omdat deze ronddraait en we zo een mooi uitzicht hebben op de steile bergen om ons heen. Op drieduizend meter doen we voordat we de ski's onder klikken, een toeristisch rondje langs de folkloristische photo booth, de hangbrug en door de gletsjergrot. We skiën langs de gletsjer over het ongeprepareerde stuk omlaag richting het terras van restaurant Stand dat net lekker in de zon is komen te liggen. De rösti en bratwurst zijn hier de toppers volgens een Nederlandse skitoerist. "En je moet natuurlijk een koude Weißbier erbij nemen!"Vanaf Stand is het nog even doorskiën naar de verbinding met de Jochpass, vanwaar je het dal kunt bereiken. We nemen even een kijkje in het Iglodorp en laten een jongensdroom in vervulling gaan. Je kunt hier namelijk rijden op een sneeuwscooter in het Snow-X-park. In plaats van direct de dalafdaling te nemen, brengen twee snelle stoeltjesliften ons naar de 2564 meter hoge Jochstock. Vanaf deze top met schitterend uitzicht skiën we nu wel helemaal naar beneden. We gooien de ski's en skischoenen in het gehuurde kluisje naast de lift en haasten ons naar de iets verderop gelegen skischans waar de jaarlijkse wereldbeker schansspringen aan de gang is. Een letterlijk hoogtepunt van deze reis, zo blijkt later als we vlak naast de schans staan en kleine tengere jongens met een rotvaart zien langsvliegen en honderd meter verder landen. Wat een spektakel, en zoveel mooier dan op tv.Engelberg mag dan te boek staan als een rustig dorpje; tijdens FIS Skisprung Weltcup gaat het hier goed los. "Het dorp wordt dan overspoeld door mensen uit de regio die dit feest willen meepakken", vertelt een al ietwat aangeschoten verklede feestganger. Of is het dat mooie zangerige Schwyzerdütsch waardoor we hem niet verstaan? "Want ondanks dat elke fan een rode vlag met wit kruis in zijn handen heeft en trouw aan de schans staat, komt het overgrote deel vooral voor het feest er omheen", zegt hij terwijl hij op een tafel klimt. De, toch als rustig bekend staande, Zwitsers drinken en dansen aan en op biertafels in een grote feesttent tot laat. Rodelmuziek bepaalt het tempo en af en toe bezwijkt een tafel onder het gewicht van de bierdrinkende feestgangers. Ook in het dorp zelf zijn de kroegen afgeladen met feestgangers en blijft het nog lang onrustig tijdens deze 'Nacht van Engelberg'.Met de prachtige panorama's, de zon en blauwe lucht, strakke pistes, een goed feest en het 'themapark' op de top heeft Engelberg ons een paar dagen perfect wintersportplezier gegeven.

Reiswijzer

Engelberg ligt op ongeveer 840 km van Utrecht en is dus goed en snel te bereiken met de auto. Als je gaat vliegen, dan kan dat met Swiss International Airlines, dagelijks vier keer van Amsterdam naar Zürich.

Informatie en reservering: www.swiss.com. Je kunt dan per trein vanaf luchthavenstation Zürich naar Engelberg doorreizen (reistijd 2 uur). Dienstregelingen: www.sbb.ch. Informatie voordeelpassen van het Swiss Travel System: www.myswitzerland.com/treinreizen

Op www.engelberg.ch vind je meer over de bestemming. Info over rijden op een sneeuwscooter is te vinden op www.snowxpark.ch. Voor informatie over Zwitserland en boekingen ga je naar www.myswitzerland.com of bel met 00800 100 200 30.

Het Volendam van Zwitserland

Naast fanatieke wintersporters zijn de gondels aan de Titlis-kant van Engelberg continu gevuld met Aziatische toeristen. De in felle kleuren gestoken wintersporters geven een apart en tegelijk grappig contrast met de in normale kleding gestoken toeristen. Ze komen niet om te skiën, maar om de top van de Titlis te bekijken, te genieten van het panoramische uitzicht of door de gletsjergrot te lopen. Zij maken een wandeling over de hoogste hangbrug ter wereld of tellen een paar duizend euro neer voor een horloge in de, wederom hoogste, horlogewinkel ter wereld. En, net als in Volendam, kun je hier op de foto in traditionele klederdracht. In een paar minuten sta je weer buiten met een leuke traditionele kiek op zak.

Slapen

Wij verbleven in hotel Spannort. De Zweedse eigenaars maken van dit driesterrenhotel en restaurant een gezellige belevenis. Met een eigen à la carte-restaurant, bar, sauna en een espressoapparaat op je kamer kun je hier prima vertoeven. Met gratis wifi voor de gasten en een eigen samengestelde Engelberg Guide kun je vanuit het hotel je vakantieplan opstellen. Prijzen en info op www.spannort.ch

Een nachtje wat anders: slapen in een iglo onder een prachtig ‘sneeuwhouwwerk’ en ’s avonds in een bubbelbad met rondom alleen maar bergen. Iglu Dorf Engelberg ligt naast de Trübsee op 1800 meter en je kunt een romantisch pakket kiezen of met je gezin een avontuurlijke nacht doorbrengen. www.iglu-dorf.com

Eten en drinken

1st Floor in hotel Hoheneck is een design must-see. Deze loungebar is perfect om even rustig te chillen in sfeervolle ambiance. Alle kamers van het huis zijn vertegenwoordigd in één ruimte. Zo dienen twee toiletpotten als kruk, is de bar de keuken en is een lamp opgebouwd uit twaalf tv-toestellen uit de jaren zeventig. Allemaal gevonden op zolder van het hotel waarin de bar is gevestigd. En er werken de meest relaxte barmannen van Zwitserland met gouden tips over go’s en no-go’s.

En verder kun je lekker bier drinken, dansen en fajita’s of hamburgers eten in Yukatan. Pizza eet je bij Al Monastero. Of je gaat naar de gezellige Alpenclub.