Cuba maakt eigen coronavaccins

Cubanen hebben nu alleen mondkapjes om zich tegen het coronavirus te beschermen. Ⓒ AFP

Havana - Coronavaccins zijn tot nu toe gemaakt door internationale concerns of grote landen zoals Rusland of China. De uitzondering is op Cuba te vinden. Of liever: de uitzonderingen. Het communistische eiland is namelijk maar liefst vier verschillende corona-inentingen aan het ontwikkelen.