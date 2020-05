Doorrijder Rotterdam laat zwaargewonde fietser achter

De automobilist reed ’s middags in een grijze Volkswagen Polo over de Carnissesingel. Daar volgde een aanrijding met de fietser. De auto reed door. Dat is strafbaar. Volgens omstanders gebruikte de automobilist lachgas, schrijft RTV Rijnmond.

De fietser raakte zwaargewond en is ’in zorgelijke toestand’ naar het ziekenhuis gebracht.

Wie de automobilist mogelijk gezien heeft, of wie diegene kent, wordt gevraagd zich te melden. Het gaat om een grijze Polo met een kenteken dat begint met 51. De auto heeft blikschade opgelopen. De wagen moet dus herkenbaar zijn.