Aarde houdt hitte vast

Prof. dr. Wim SpakmanHoogleraar GeofysicaAardwetenschappenUniversiteit UtrechtTwitter: @UniUtrecht

In het centrum van de onze planeet bevindt zich de vaste binnenkern. Op de rand van deze binnenkern stolt het vloeibare ijzer van de buitenkern. Onlangs is in het laboratorium vastgesteld dat dit gebeurt bij een temperatuur van tussen de 5500 en 6500 graden Celsius en bij een druk van ongeveer 3,3 miljoen keer de atmosferische druk.Dat deze bijzondere combinatie van temperatuur en druk optreedt op ongeveer 1200 km vanuit het middelpunt van onze planeet, heeft voornamelijk te maken met het ontstaan van de aarde. Als gevolg van de warmte die vrijkwam bij het samenklonterden van alle stof, gruis en brokken gesteente die onze planeet gingen vormen, was de aarde 4,6 miljard jaar geleden geheel gesmolten. Daardoor konden de zware metalen naar het centrum zakken, terwijl de lichtere gesteenten in de buitenste 3000 km achterbleven. Deze opbouw bepaalt de druk (het gewicht per vierkante meter van het bovenliggende materiaal) die heerst op een bepaalde diepte.Een belangrijke oorzaak van de toenemende temperatuur in de aarde is een natuurlijk gevolg van de toenemende druk, hoe groter de druk, hoe hoger de temperatuur. Daarnaast is nog een heleboel warmte achtergebleven van het gesmolten begin van onze planeet. De aarde koelt namelijk maar heel langzaam af, met ongeveer 100 graden Celsius per miljard jaar. Dit komt onder andere doordat bij het voortdurende aangroeien van de binnenkern (ongeveer 1 mm/jaar) ook weer veel warmte vrijkomt.Heeft u ook een vraag op wetenschappelijk gebied, dan kunt u deze sturen naar wetenschap@telegraaf.nl.