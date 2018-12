"Xbox One in 2015 verder zonder Kinect"

”Net als bij de 4GB-versie van de Xbox 360 zullen ze een Xbox One uitbrengen met minder specificaties. Ik denk dat ze het basismodel zullen voorzien van een harde schijf van 2TB en 500GB voor de simpele versie. Zonder Kinect zal deze $400 gaan kosten,” aldus de analist.

Momenteel kost de PlayStation 4 €399 en de Xbox One €499. Het prijsverschil zou vooral worden veroorzaakt door de Kinect-camera. Pachter verwacht echter niet dat een prijsverlaging van Microsoft genoeg is om Sony in te lopen.

”Het probleem is dat wanneer ze in de lente van 2015 de prijs naar $400 brengen, dat Sony hun prijs laat zakken naar $349. Sony heeft de voorsprong en dat gebeurde ook bij de PlayStation 2. De PS2 kreeg steeds een groter marktaandeel door het verlagen van de prijs. Het wordt een strijd om de prijs en ik denk dat het verwijderen van de Kinect de slimste manier is voor Microsoft om in de strijd te blijven."