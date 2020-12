Militairen op (zorg)missie, vanaf donderdag in Apeldoorn

Binnenland

Eerste medisch geschoolde militairen ingezet bij noodlijdende verpleeghuizen

Woensdagochtend is Defensie begonnen met de inzet van militairen in coronabrandhaarden in het oosten en noorden van het land. 10 militairen gaan aan de slag in een zorghotel in Apeldoorn, en nog eens 17 militairen gaan helpen in een zorginstelling in Groningen.