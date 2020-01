23 migranten in koelcel verstopt tussen kaas en yoghurt

De groep verschool tussen de kaas en yoghurtpotjes, schrijft het Nieuwsblad. Ze wilden oversteken naar Groot-Brittannië. De scheepvaartpolitie heeft zich over de migranten ontfermd.

Carl Decaluwé, de gouverneur van West-Vlaanderen, wil dat er dringend actie ondernomen wordt voor betere controles. „Eerder deze week onderschepten we al transmigranten in De Panne. Ook vandaag hebben we een drama vermeden. Door een toevallige overlading werden die mensen gevonden. Moeten er eerst doden vallen voor er federaal iets gebeurt?”

De bestuurder vraagt om extra personeel en wil dat er geïnvesteerd wordt in innovatieve middelen om efficiënter te controleren.

Drama Groot-Brittanië

In november werden in Essex nog 39 mensen dood aangetroffen in een koelcontainer die uit Zeebrugge kwam. „In Groot-Brittanië slagen ze er ondertussen in om alle koelcontainers te controleren. Hier lukt dat blijkbaar niet. Onvoldoende werkkrachten kan geen excuus zijn. Het gaat hier om mensenlevens”, aldus de gouverneur.

