Zakenman vast om huurmoorden

Allard B. zou in drie stiekem opgenomen gesprekken twee huurmoordenaars hebben besteld. Die moesten een Keniaans echtpaar uit de weg ruimen, waarmee hij in een zakelijk conflict was verwikkeld, meldt het Financieele Dagblad.

De inhoud van de opnames, die werden gemaakt door een zakenpartner, zijn in het bezit van het FD. Op de tapes is te horen hoe de zakenman over het tarief voor de dubbele moord onderhandelt. Hij komt een bedrag van 30.000 euro overeen.

Volgens B.'s advocaat, Peter Plasman, is zijn cliënt inderdaad op 18 december aangehouden. B. zit nog vast en moet op 26 maart tijdens een pro formazitting voor de rechter verschijnen.