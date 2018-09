VVN: kinderen oefenen te weinig met verkeer

Ouders nemen hun kinderen te weinig mee mee in het verkeer, waardoor de kinderen er niet goed genoeg mee kunnen omgaan. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) zie je dat terug in het percentage kinderen dat zakt voor het verkeersexamen in de praktijk. Maandag meldt VVN dat vorig jaar 4 procent van de deelnemers zakte, terwijl dat in 2007 nog maar 1,5 procent was.