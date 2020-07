Geen intocht Sinterklaas in Dordrecht

Ook in Amsterdam zal de intocht van de Goedheiligman een ingetogener karakter hebben. Ⓒ ANP/HH

DORDRECHT - De intocht van Sinterklaas op 14 november in Dordrecht gaat niet door. Volgens de organiserende Stichting Intocht Sint Nicolaas is het door de coronamaatregelen onmogelijk om een groot evenement als dit in goede banen te leiden. „Placeren van zoveel mensen langs de route en in de haven is niet te doen en niet te handhaven”, laat de stichting weten op Facebook.