’Raadsverkiezingen zonder enige kleur’

Dat zegt politicoloog André Krouwel van Kieskompas. „Het amateurisme is echt stuitend. Partijen delen op markten flyers uit. Ik weet niet of jij daarop zit je wachten, maar als ik die mensen tegenkom, heb ik zin om ze heel hard in hun taas te trappen.”

Zinloos

Krouwels boodschap aan alle goedbedoelende vrijwilligers van de politieke partijen: het helpt niks om op deze manier ’campagne’ te voeren. „Je moet met gerichte, statistische informatie de wijken in waar voor jou wat te halen valt. Je moet weten of ze er een auto hebben, een hypotheek, wat ze de vorige keer hebben gestemd. En dan moet je niet één keer langs, maar vier keer.”

Nederlandse partijen kunnen geen campagne voeren, zegt Krouwel. Dat komt deels doordat ze arm zijn. Eigenlijk zou een deel van het budget voor ontwikkelingshulp naar de politieke partijen moeten, zodat die zelf meer expertise kunnen inhuren, bepleit de politicoloog van de Vrije Universiteit. „Bovendien hebben veel partijen er nu duidelijk geen zin in om campagne te voeren. Dat geldt dan vooral voor de PvdA en de VVD, die deze verkiezingen alleen maar kunnen verliezen.” Onderzoek van Kieskompas toont dat ook aan: veel kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 op VVD en PvdA hebben gestemd, hebben daar nu spijt van.

De verkiezingscampagnes zijn kleurloos omdat partijen de verschillen amper durven te benadrukken. „Ze mikken op consensus omdat ze weten dat ze straks met hun tegenstander een coalitie moeten vormen. Zo moet D66 in Amsterdam eigenlijk de coalitie totaal afslachten. Toch durft de partij dat niet helemaal, omdat ze straks met GroenLinks in het college wil.”

Fletsheid is troef, terwijl deze verkiezingen zich er meer dan ooit voor lenen om er keihard in te gaan. „Het aantal taken van de gemeenten verdubbelt zowat. Het lijkt wel alsof dit de lokale politici verlamt. Ze weten niet hoeveel geld ze krijgen en weten niet hoe alles uitwerkt. Het is echt stuitend om te zien hoe ze dan maar terugvallen op gemeenplaatsen.”

Onbekend

Krouwel signaleert nog een probleem, van meer structurele aard: het merendeel van de kandidaten voor de gemeenteraden is onbekend. „Kandidaten komen niet op zo’n lijst niet omdat ze wat kunnen, maar omdat ze mensen kennen. Je kunt als volstrekt anonieme nummer drie op de lijst zomaar in de raad komen. We moeten echt af van die gesloten lijsten, waarbij alle kandidaten meeliften op een min of meer bekende lijsttrekker. Het zou goed zijn als de partijen zelf meer voorverkiezingen gingen organiseren.”