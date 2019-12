Inwoners Coevorden beginnen doneeractie voor Kenan (5)

COEVORDEN - Inwoners van Coevorden zijn een inzamelingsactie begonnen voor het gezin van de grillroom die zaterdag na een explosie instortte en waarbij het 5-jarig jongetje Kenan en zijn vader gewond raakten. Er zijn al meerdere initiatieven gestart, zei een woordvoerster van de gemeente. Zo zijn volgens haar op de toonbanken van winkels in de binnenstad spaarpotjes neergezet, waarin gedoneerd kan worden. Ook is op internet een actie gestart op doneeractie.nl. Hier was maandag aan het eind van de middag al bijna 4000 euro binnen.