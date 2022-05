Voetganger overleden na aanrijding met vrachtwagen op A1

APELDOORN - Op de A1 ter hoogte van Apeldoorn en Beekbergen heeft rond kwart over twaalf een aanrijding plaatsgevonden tussen een voetganger en een vrachtwagen. De voetganger is ter plekke overleden, onduidelijk is nog hoe en waarom het slachtoffer op de snelweg terecht is gekomen.