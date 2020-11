Biden verkozen maar Trump wijkt niet: hoe nu verder?

Amerikaanse jeugd viert feest in Washington Square Park in New York. Ⓒ AFP

Washington - Twee dagen nadat Donald Trump Hillary Clinton versloeg was hij op uitnodiging van Barack Obama in het Witte Huis. Het is een traditie dat de nieuwe president snel door zijn voorganger wordt ingelicht over de zware taak die hem wacht. Dat zal deze keer niet zo snel gebeuren. Wat kunnen we wél voorzien?