Donkerkleurige Kia Picanto gevonden in water

De politie heeft momenteel de verbindingsweg tussen de A59 en de A2 bij knooppunt Empel afgesloten. De brandweer, ambulances en een traumahelikopter zijn aanwezig.

Sanne en Hebe zouden voor het laatst gezien zijn op de A59 bij Waspik, in een zwarte Kia Picanto. De twee zijn maandag aan het eind van de middag vertrokken vanaf ’t Overstapje. Dit is een orthopedagogisch dagcentrum aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer. Ze waren op weg naar het huis van Hebe in Vught. Daar kwamen de twee nooit aan. Hebe is meervoudig gehandicapt en heeft zorg nodig. Sanne is haar begeleidster. De politie stuurde maandag een Amber Alert uit.

Zoekacties

De hele dag zijn er zoekacties geweest tussen Raamsdonksveer en Vught. Zo zocht het Veteranen Search Team onder meer in Waspik en Drunen. Vanmiddag werd er een rijstrook van de A59 bij Waspik afgezet vanwege de zoektocht. Ook werd er een politiehelikopter ingezet. „Wat we ons allemaal afvragen, is hoe het kan dat zo’n auto met twee meiden verdwijnt”, aldus een politiewoordvoerder deze middag.

„In totaal hebben iets meer dan tweehonderd mensen gezocht”, aldus de woordvoerder van het Coördinatie Platform Vermissing . „Het is goed verlopen, maar helaas hebben we nog niets gevonden.” In de avond werden de zoekacties afgeschaald, omdat het te donker werd.

Moeder

De moeder van Hebe deelde maandag een bericht over de vermissing op Facebook: „Een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist. Ze zijn nooit aangekomen toen Sanne Hebe thuis ging brengen van ’t Overstapje in Raamsdonkveer naar Vught. Wij zijn in shock”, aldus de vrouw.

Dagcentrum ’t Overstapje

Medewerkers en cliënten bij orthopedagogisch dagcentrum ’t Overstapje zijn verdrietig en verward door de vermissing van Hebe en Sanne. Dat laat een woordvoerder weten van overkoepelende zorgstichting Prisma, waar ’t Overstapje onderdeel van uitmaakt.

Hebe maakte onderdeel uit van een groep van zeven cliënten. „Dit doet veel met de groep”, aldus de woordvoerder. „Er is veel emotie, net zoals in de rest van Nederland. We doen wat we kunnen doen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen.”