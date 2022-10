Zoektocht naar Hebe en Sanne gaat door ondanks donkerte

Vanaf de afrit Waspik op de A59 tot aan het Veer bij Dussen zijn agenten in noordelijke richting bezig met het onderzoek naar de vermissing, meldt de politie Brabant woensdag aan het einde van de middag. „Rijkswaterstaat heeft een rijstrook afgezet zodat wij daar op een veilige en ongestoorde manier ons werk kunnen doen.” Rijkswaterstaat meldt dat automobilisten in de richting van Den Bosch rekening moeten houden met extra reistijd vanwege de ontstane file.

„De zoektocht wordt vandaag met man en macht voortgezet”, meldde de politie eerder op de dag. „We doen er alles aan om ze terug te vinden.” De zoektocht beperkt zich niet alleen tot Brabant. Als er tips zijn binnengekomen over andere delen van het land wordt daar ook gezocht naar Hebe en Sanne.

Het Veteranen Search Team is vanmorgen verdergegaan met zoeken naar het tweetal. Dat gebeurde te voet rond de Polanenweg bij Waspik. Daarnaast vloog de politiehelikopter in de ochtend over het gebied. Ook in Drunen wordt gezocht. „Wat we ons allemaal afvragen, is hoe het kan dat zo’n auto met twee meiden verdwijnt”, aldus een politiewoordvoerder.

De politie laat weten dat het Veteranen Search Team is onderweg naar een locatie in Waspik-Zuid om daar een globale zoeking te gaan doen, eventueel morgen gevolgd door een gedetailleerdere zoeking.

CPV gaat morgen verder met zoeken

Vrijwilligers van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV), die helpen bij de zoektocht naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26), gaan donderdag verder met zoeken. Een woordvoerder laat weten dat er nog enkele mensen met honden op pad zijn, die moeten zich nog afmelden. Verder zijn de vrijwilligers de zoektocht aan het afbreken omdat het buiten donker is geworden.

„In totaal hebben iets meer dan tweehonderd mensen gezocht”, aldus de woordvoerder van de vrijwilligersgroep uit Urk. „Het is goed verlopen, maar helaas hebben we nog niets gevonden.” In welke zoekgebieden donderdag verder wordt gezocht, is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder wordt daarover nog overlegd.

Ⓒ FPMB / Erik Haverhals

Ⓒ FPMB / Erik Haverhals

Vrijwilligers van het CPV zochten woensdag in het natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen naar Hebe en Sanne. Het meisje en haar begeleidster zijn sinds maandag vermist. Sanne haalde Hebe op van een dagcentrum in Raamsdonksveer om haar naar huis in Vught te brengen, waarna ze spoorloos verdwenen. Ze zouden voor het laatst gezien zijn op de A59 ter hoogte van Waspik.

Teun Hakvoort van het CPV zegt dat ongeveer 150 vrijwilligers de Loonse en Drunense Duinen hebben uitgekamd. Ze kwamen volgens hem uit heel het land en werden in groepjes van vier à vijf opgesplitst. Het natuurgebied werd vervolgens op papier in vakjes verdeeld voor de groepen om overzichtelijk te kunnen zoeken. Ze werkten van noord naar zuid en zoekten door tot het donker werd. „Zoek alsof het je eigen kind is”, had hij de vrijwilligers meegegeven.

Een woordvoerder van de vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR) laat weten voorlopig verder te zoeken. Er wordt door hen woensdagavond nog gezocht langs bruggen en waterwegen in de omgeving van Waalwijk, om uit te kunnen sluiten dat de twee daar te water zijn geraakt. „We hopen dat er vannacht eindelijk duidelijkheid komt”, aldus een woordvoerder. Als de zoektocht niets oplevert, zoeken de vrijwilligers donderdag weer verder.

In het water langs de Winterdijk in Sprang-Capelle in de gemeente Waalwijk is niets gevonden, laat een woordvoerder van de politie weten. Daar werd woensdagmiddag ook gezocht. Die weg ligt parallel aan de A59. De politie meldt dat dinsdagavond meerdere plekken zijn uitgekamd. Ook is er met auto’s gezocht. Die plekken worden nu te voet afgegaan.

De 10-jarige Hebe uit Vught werd aan het eind van maandagmiddag opgehaald in Raamsdonksveer door haar begeleidster Sanne, die haar naar huis zou brengen. Sindsdien zijn ze vermist. Het meisje is ernstig meervoudig beperkt en heeft op elk moment van de dag zorg nodig.

Moeder

De moeder van Hebe deelde maandag een bericht over de vermissing op Facebook: „Een bericht dat ik nooit gedacht had te moeten schrijven. Sanne en Hebe zijn vermist. Ze zijn nooit aangekomen toen Sanne Hebe thuis ging brengen van ’t Overstapje in Raamsdonkveer naar Vught. Wij zijn in shock”, aldus de vrouw.

Ⓒ FACEBOOK

Het vermiste tweetal zou voor het laatst gezien zijn op de A59 ter hoogte van Waspik. De politie zocht dinsdag vanaf 14.30 uur samen met ongeveer 120 vrijwilligers van het Veteranen Search Team in Waspik. Eerder op dinsdag deed de politie onderzoek naar een melding van een auto in het water bij de Hooiweg in Waspik, maar dat leverde geen voertuig op. De politie laat weten dat tips „zeer welkom blijven.” „Kijk goed naar ze uit en zie of hoor je iets, meld het bij ons.”

Ⓒ Foto FPMB / Erik Haverhals

Ⓒ Foto FPMB / Erik Haverhals

Vriend Sanne

Vooralsnog is nog onduidelijk wat de rol van Sanne is bij de vermissing. Tegenover De Telegraaf verklaarde haar beste vriend Mark dinsdag echter dat hij één ding zeker weet: „Sanne zou Hebe nooit wat aandoen. Er is niemand die zo veel van Hebe houdt als Sanne. Ze heeft zichzelf ook niets aangedaan. We houden rekening met drie scenario’s. De eerste is dat ze van de weg is gereden en ergens is of te water is geraakt. Of ze zijn beiden meegenomen tegen hun wil”, aldus Mark

De politie heeft onder andere naar aanleiding van de uitzending van Jinek dinsdagavond meerdere tips binnengekregen over de vermissing van Hebe en Sanne. Die zijn allemaal nagetrokken, laat een woordvoerster van de politie weten. „Maar het heeft helaas nog niks concreets opgeleverd.”

Hoofd Operatiën, Stijn van Griensven, van de politie Oost-Brabant riep in talkshow Jinek mensen met informatie op om zich te melden. Hij zei dat er rekening wordt gehouden met alle scenario’s. Zo is het nog niet te zeggen of er sprake is van een ontvoering of een ongeluk.

Dagcentrum ’t Overstapje

Medewerkers en cliënten bij orthopedagogisch dagcentrum ’t Overstapje zijn verdrietig en verward door de vermissing van Hebe en Sanne. Dat laat een woordvoerder weten van overkoepelende zorgstichting Prisma, waar ’t Overstapje onderdeel van uitmaakt.

Hebe maakte onderdeel uit van een groep van zeven cliënten. „Dit doet veel met de groep”, aldus de woordvoerder. „Er is veel emotie, net zoals in de rest van Nederland. We doen wat we kunnen doen om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen.”