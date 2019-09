Darmbacterie dol op euro

Gekleed voor de gelegenheid namen Andreas (l.) en Timothy Voss de Ig Nobelprijs in ontvangst in Boston. Ze bewezen dat bankbiljetten soms bomvol bacteriën zitten. Ⓒ Eigen foto

NIJMEGEN - Roemeense bankbiljetten zitten onder de bacteriën, de poepbacterie nestelt zich graag in papieren euro’s en wie een Amerikaanse dollar uit zijn portemonnee haalt, riskeert in aanraking te komen met de ziekenhuisbacterie MRSA. Met die ontdekking sleepte de Nijmeegse hoogleraar Andreas Voss de Ig Nobelprijs in de wacht.