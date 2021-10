’Zorgalarm’ door personeelstekort: ’Een op drie schoolverlaters moet sector in’

Lezerscolumn

’Verzekeraar rekt net zo lang totdat ik door de knieën ga; dieptepunt is bereikt’

„Steeds lees ik artikelen over slachtoffers van de toeslagenaffaire. Vreselijk, dat mag duidelijk zijn. Het is allemaal triest om te lezen, maar helaas is het ook herkenbaar voor letselschadeslachtoffers. Zij zijn volledig afhankelijk van de tegenpartij, vaak een aansprakelijkheidsverzekeraar. Deze ...