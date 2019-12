Armeense ex-president Sarkisian aangeklaagd

Serzj Sarkisian. Ⓒ ANP

JEREVAN - De Armeense ex-president Serzj Sarkisian is woensdag in staat van beschuldiging gesteld wegens financiële misdrijven. Hij zou in de periode 2008-2018, toen hij aan de macht was, de regisseur zijn geweest van misbruik en verduistering van overheidsgelden door regeringsfunctionarissen.